Москва,
27 января 2021, 13:44 — REGNUM О
целях, которые ставит президент и на достижение которых работает правительство, много говорится, и цели эти — неплохие, но люди не верят, и это — серьёзный повод для руководителей задуматься, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя итоги исследования «Ромира».
Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, по данным исследования, граждане России
считают объединяющими факторами
прежде всего
историю страны (26%) и культуру (20%). 13% респондентов полагают, что таковым фактором является
язык, 10% — вера, общие государственные цели
— 9%.
«Наиболее тревожным для меня, хотя и предсказуемым, результатом опроса «Ромира» является низкое число тех, кто считает, что объединяющим фактором для нас как государства являются общие цели, — всего 9%. Это действительно очень мало, хотя здесь и есть небольшой прирост по сравнению с прошлым подобным опросом, проводившимся в 2004 году.
Эта цифра свидетельствует об общем неблагополучии в государственных делах. Казалось бы, о целях, которые ставит президент и на достижение которых работает правительство, много говорится; да и цели-то неплохие, но… Люди не верят! Это серьёзный повод для наших руководителей задуматься. Может быть, дело в том, что у людей с доходами, различающимися в сотни и даже тысячи раз, общих целей просто быть не может? История общей может быть, хотя и не всегда: для кого-то идеал — Россия до 1917 года, а для кого-то — после. Культура — уже в меньшей степени: разве можно назвать человеком культуры того, кто, обеспечив себе богатство, держит своих сограждан на зарплате в 30−40 тыс. рублей?
Что же касается языка и веры, то результаты опроса тем более оптимизма не внушают. Особенно сильно за последние годы упало доверие к русскому языку. Другими словами, всё больше людей понимают, что, когда речь идёт о политике, о культуре, об истории, о вере, наконец, на одном и том же языке можно проповедовать совершенно противоположное. Да, русский язык наполнен важными смыслами, но, если в стране отсутствует общий мировоззренческий вектор, сам по себе язык бессилен. Он может становиться рабочим инструментом и тех, кто живёт в поле русской культуры, и тех, кто живёт и действует в поле культуры, скажем, английской или американской, а на русском лишь делает деньги или политику», — отметил Михаил Демурин.