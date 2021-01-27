Москва, , 13:44 — REGNUM О целях, которые ставит президент и на достижение которых работает правительство, много говорится, и цели эти — неплохие, но люди не верят, и это — серьёзный повод для руководителей задуматься, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 января, комментируя итоги исследования «Ромира».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, по данным исследования, граждане России считают объединяющими факторами прежде всего историю страны (26%) и культуру (20%). 13% респондентов полагают, что таковым фактором является язык, 10% — вера, общие государственные цели — 9%.

« Наиболее тревожным для меня, хотя и предсказуемым, результатом опроса «Ромира» является низкое число тех, кто считает, что объединяющим фактором для нас как государства являются общие цели, — всего 9%. Это действительно очень мало, хотя здесь и есть небольшой прирост по сравнению с прошлым подобным опросом, проводившимся в 2004 году.

Эта цифра свидетельствует об общем неблагополучии в государственных делах. Казалось бы, о целях, которые ставит президент и на достижение которых работает правительство, много говорится; да и цели-то неплохие, но… Люди не верят! Это серьёзный повод для наших руководителей задуматься. Может быть, дело в том, что у людей с доходами, различающимися в сотни и даже тысячи раз, общих целей просто быть не может? История общей может быть, хотя и не всегда: для кого-то идеал — Россия до 1917 года, а для кого-то — после. Культура — уже в меньшей степени: разве можно назвать человеком культуры того, кто, обеспечив себе богатство, держит своих сограждан на зарплате в 30−40 тыс. рублей?