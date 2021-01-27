Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на арест Всеволода Могучева, являвшегося помощником экс-схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщили в судебном органе.

В начале января 2021 года Октябрьский районный суд признал гражданина виновным в возбуждении ненависти, за что Могучеву было присуждено 15 суток административного ареста.

Сторона защиты подала апелляцию на решение первой инстанции. Свердловский облсуд решил оставить жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января 2020 года Могучева уже в третий раз арестовали на 15 суток. Гражданин оказался в СИЗО практически сразу же после ареста Романова.

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