Москва, , 13:40 — REGNUM Российские власти не будут вести диалог с лицами, которые участвовали в беспорядках в ходе несогласованных акций протеста. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что с другими категориями протестующих граждан «диалог есть, он будет продолжаться».

Песков подчеркнул, что именно этих людей предупреждают о недопустимости и незаконности участия в несогласованных акциях: «Этих людей просят воздержаться от этого, с ними весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка».