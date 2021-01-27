Грозный, , 13:36 — REGNUM В Чечне в период пандемии коронавируса получили финансовую помощь более 94 тыс. малоимущих семей на сумму свыше 1,111 млрд рублей. Благотворительная помощь была оказана Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

«С начала пандемии финансовую помощь от Фонда получили более 94-х тысяч малоимущих семей на общую сумму более 1 миллиарда 111 миллионов рублей. Свыше 450 тысяч нуждающихся семей получили более двух с половиной миллионов продуктовых наборов», — написал он в своем Instagram.

По словам Даудова, фонд также закупил 42 машины скорой помощи и раздал свыше 1 млн медицинских масок.

По последним данным, на днях прошла очередная акция РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Нуждающимся было роздано мясо семидесяти голов крупного рогатого скота.

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