Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана рассмотрел в первый день приема 10 292 заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений, сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.

Одобрено 8 460 заявок на общую сумму 49,2 млрд тенге ($116 млн). Деньги планируется перевести не позднее пяти рабочих дней с даты поступления заявок. Средняя сумма перевода составит 5,8 млн тенге ($13,7 тыс.).

В фонде отметили, что 1,8 тыс. заявок были отклонены по разным причинам. В частности, в заявлении указывались неверные суммы, в том числе без учета порога минимальной достаточности.

Напомним, с января 2021 года граждане Казахстана вправе снять часть своих пенсионных накоплений. Для этого должны выполняться несколько условий. В частности, оставшаяся сумма накоплений должна обеспечить минимальные выплаты при достижении гражданином пенсионного возраста.

Читайте также: В Казахстане депутаты призвали снизить пенсионный возраст