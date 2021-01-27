Москва, , 13:42 — REGNUM Осужденный за мошенничество депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) заявил, что испытывает облегчения из-за лишения его полномочий. Об этом он лично заявил 27 января на первом в 2021 году заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для этого стал вступивший в силу приговор суда, признавший Шереметьева виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Во время мероприятия парламентарию дали возможность высказаться, и депутат выступил с достаточно эмоциональной речью.

«Я испытываю огромное облегчение, что многих из вас мне теперь не придется называть коллегами, дискредитируя этим себя. Какие же из вас коллеги? Не надейтесь, я никуда не денусь. Я не подведу своих избирателей. Я буду продолжать работать в своем округе. Я просто сдам удостоверение. Я ещё вернусь. Потому что я не сам по себе, потому что я с народом, и народ с нами», — заявил Шереметьев.

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