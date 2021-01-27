Элиста, , 13:24 — REGNUM В Республике Калмыкия вакцинация от COVID-19 будет доступна жителям малых сёл. Об этом во время прямого эфире 27 января сообщил главный санитарный врач РК Джангар Санджиев.

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По его словам, созданы мобильные прививочные бригады, которые помогут жителям малых сёл получить дозу вакцины без выезда в центральную районную больницу. Для реализации этой задачи автомобили скорой помощи были оснащены морозильными камерами для транспортировки препаратов.

В настоящее время изъявили желание принять участие в прививочной кампании более 2 тыс. жителей республики. В ближайшее время регион получит партию вакцины в объёме 4,5 тыс. доз.

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