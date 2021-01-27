Москва, , 13:23 — REGNUM На сегодняшний день риск возобновления роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом сохраняется. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил замглавы ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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"Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются», — сказал Покровский.

По его словам, несмотря на смягчение ограничений в России, необходимо продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим до формирования популяционного иммунитета у жителей страны.

Покровский также усомнился в возможности роста числа случаев выявления коронавируса из-за возобновления работы баров Москвы в ночное время: по его мнению, такие заведения имеют значение преимущественно лишь для молодёжи.

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