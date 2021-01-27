Махачкала, , 13:23 — REGNUM Одну из наиболее вероятных версий гибели тюленей в акватории Каспийского моря назвали ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. В проведенном совместно с другими исследователями расследовании сказано, что животные погибли в результате отравления газом.

Такие последствия, которые наблюдались у погибших тюленей, могли вызвать выбросы метана и сопутствующих газов. Из-за этого произошла гипоксия, обусловленная снижением уровня кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы.

При этом выброс метана ученые связали с сейсмическими явлениями, которые происходили на Каспии в ноябре 2020 года. Как раз в это время были зафиксированы подземные толчки силой от 3,3 до 4,8 балла в южной части дагестанского побережья, пишет «Молодежь Дагестана».

Напомним, на побережье Каспийского моря в Дагестане в декабре 2020 года были обнаружены около 300 мертвых тюленей.

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