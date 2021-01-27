Уфа, , 13:27 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 23 577 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 17 763 человека, в том числе 172 человека победили вирус за минувшие 24 часа.

В больницах продолжают лечение 484 пациента с COVID-19, при этом 54 человека находятся в тяжелом состоянии, а 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 5152 человек получают лечение на дому.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали две смерти пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 178 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 января в регионе было выявлено 168 случаев заражения коронавирусом.

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