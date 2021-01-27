Волгоград, , 13:31 — REGNUM Копии газеты «Сталинградская правда», рассказывающей о победе в Сталинградской битве, раздадут волонтёры в Волгограде. Для жителей города подготовили девять тысяч экземпляров, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе мэрии.

Победный выпуск газеты вышел в свет 4 февраля 1943 года. Из него читатели узнали о разгроме немецко-фашистской группировки войск на берегах Волги — на первой полосе было опубликовано донесение штаба Донского фронта за подписью генерал-полковника Константина Рокоссовского.

Газеты можно получить у волонтёров во всех восьми районах Волгограда 1 и 2 февраля.