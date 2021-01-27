Омск, , 13:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в областном оперативном штабе.

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Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Омской области выросло до 1069 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Омской области также умерли пять пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 27 января в регионе выявлено 36 484 носителя коронавируса, выздоровели 23 457 человек.

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