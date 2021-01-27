Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии в планы работы комитетов Госсовета включат парламентские слушания по поводу смены или сохранения часового пояса республики. Об этом сообщается на сайте парламента в преддверии подготовки к очередной сессии.

Отмечается, что депутаты обсудили механизмы реализации договоренностей, достигнутых на встрече с главой Чувашии Олега Николаева.

«Решено включить в план работы комитетов парламентские слушания по вопросу перевода Чувашской Республики в третью часовую зону», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 году на встрече Олега Николаева с руководством Госсовета и представителями фракций поднят вопрос о переходе со второй часовой зоны в третью, которая предполагает один час разницы по сравнению с московским временем (+1 мск). Наиболее активно за смену часовой зоны выступают сельчане, подчёркивая, что это даст возможность продлить полевые работы.

Отметим, что 2 февраля состоится оглашение послания главы Чувашии Олега Николаева Государственному совету республики. Оно пройдёт в театре оперы и балета. Очередная (47-я по счёту) сессия назначена на 11 февраля. В настоящее время комитетами прорабатываются законопроекты для включения в повестку.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия может стать на час дальше от Москвы