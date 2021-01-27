Элиста, , 13:08 — REGNUM Улучшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Калмыкии, нет. Об этом 27 января в ходе прямого эфира заявил руководитель Роспотребнадзора РК Джангар Санджиев.

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«Сказать, что у нас ситуация улучшается, на сегодняшний день не могу. Да, есть определённое снижение заболеваемости, но показатель заболеваемости 81 [случай заражения коронавирусом] говорит о том, что расслабляться не стоит. Уровень летальности оценивается в 1,4. Здесь у нас более благополучная, если можно так сказать, ситуация на фоне других регионов», — отметил главный санитарный врач республики.

По его словам, свободными остаются около 30% ковидных коек. За неделю показатель тестирования достиг 256 исследований на 100 тыс. населения. Также отмечено снижение заболеваемости среди детей школьного возраста. Динамика небольшая, но есть, уточнил Санджиев.

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