Самара, , 13:06 — REGNUM 275 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 39 136 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть одиннадцати пациентов с COVID-19: 60-летняя, 79-летняя и 80-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 90-летняя женщина, 60-летний, 72-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 73-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 72-летняя женщина страдала заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Также скончались 69-летняя, 75-летняя и 81-летняя женщины. Всего по области скончались 803 пациента с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 36 137 человек, в том числе за минувшие 24 час победили вирус 263 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области было принято решение о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса до 14 февраля.

Согласно данным на 26 января, в области за сутки было выявлено 279 случаев заражения коронавирусом.

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