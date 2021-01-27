Москва, , 13:05 — REGNUM Строительство музейного фондохранилища в Новой Москве должно начаться в 2021 году. Об этом 27 января заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что сдвиг в сроках строительства произошел из-за федеральных музеев, которые хотят получить побольше места в будущем комплексе, однако средств на эти работы не предоставляют. В итоге решено было предоставить 20 тыс. квадратных метров фондохранилища для музеев столицы и 50 тыс. квадратных метров — для федеральных.

«Приступаем к строительству в конце текущего года. Сдвижка произошла: федеральные музеи хотели площади побольше, но при этом не подкрепляя финансированием свою составляющую часть», — сказал Жидкин.

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