Рязань, , 13:30 — REGNUM Памятные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходят в Рязанской области 27 января, сообщает пресс-служба правительства региона. В обороне города приняли участие 20 тысяч рязанцев.

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На Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного города делегации возложили цветы и венки. Почтили память погибших минутой молчания, в честь годовщины был дан троекратный оружейный салют.

20 тысяч жителей Рязанской области защищали Ленинград, 12 тысяч из них погибли. В годы Великой Отечественной войны в Рязанскую область эвакуировали жителей и защитников блокадного города. Только в 1942 году в Рязань прибыли 100 эшелонов с 217 тысячами человек. Около 600 ленинградцев, умерших в дороге, похоронены на рязанской земле.