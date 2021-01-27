Афины , , 13:09 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили 842 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает AMNA.

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Журналисты отмечают, что всего с начала пандемии в Греции выявили в общей сложности 153 226 случаев.

По всей стране 283 пациента находятся на ИВЛ в больницах. Их средний возраст составляет 68 лет, 87,3% из них имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и старше. Еще 1080 пациентов были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

В Греции за минувшие сутки также подтвердили еще 21 смерть от COVID-19, в результате чего общее число погибших в стране достигло 5692. Средний возраст скончавшихся составлял 79 лет, 95,4% имели основное заболевание.

Сутками ранее в Греции выявили 436 новых случаев заражения SARS-CoV-2.