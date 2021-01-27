Ставрополь, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме в станице Новотроицкой. Мальчик и трое его друзей провалились под лед 25 января. Один из них не смог выбраться из воды и утонул, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде», — говорится в сообщении СКР.

По факту гибели 10-летнего мальчика допрошены свидетели, назначены экспертизы. В настоящее время выясняется, кто был ответственным за безопасность на объекте, где произошло происшествие.

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