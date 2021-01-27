Джакарта, , 12:57 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа было зарегистрировано 11 948 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 27 января 2021 года в Индонезии выявлен 1 024 298 носителей коронавируса.

Правительство Индонезии также сообщило о 10 974 пациентах, выздоровевших от COVID-19 за сутки. Всего коронавирусом в Индонезии переболело более 800 тысяч человек.

За последние сутки от коронавируса в стране скончались 387 человек. За все время эпидемия унесла жизни 28 855 человек.

В Индонезии также зарегистрировано 164 113 активных случаев COVID-19. Заражения коронавирусом выявлены во всех 34 индонезийских провинциях.