Пермь, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтвердили 21 смерть носителей коронавируса. В десяти случаях причиной летального исхода названа коронавирусная инфекция, в 11 — сопутствующие заболевания, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе скончались 2450 человек, у которых был диагностирован COVID-19: 1045 человек умерли от сопутствующих заболеваний, а 1405 — от коронавирусной инфекции.

Напомним, в Прикамье зафиксирован 38 651 случай заражения коронавирусом. Вылечились 31 905 человек.

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