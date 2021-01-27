Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 января выявили 474 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 461 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 82 560 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшие сутки выписаны 274 человека, всего выздоровели с начала пандемии 74 655 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2062 человек. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 6478 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,7 тыс. коек, 859 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на утро 27 января остаются свободными 25% коек.