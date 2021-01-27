Москва, , 12:53 — REGNUM По итогам 2020 года количество закрытых компаний превысило число открывшихся предприятий в 2,4 раза. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Соотношение открытых и закрытых компаний оказалось наихудшим за последние 18 лет. В 2020 году в России закрылись 515,5 тыс. субъектов бизнеса. Уменьшение числа компаний наблюдается во всех регионах за исключением двух.

Особенно существенная убыль бизнеса наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве, Тульской, Псковской областях и Кабардино-Балкарии.

В 2020 году открылось 214,6 тыс. новых компаний, что на 24% меньше, чем в 2019 году. В итоги количество действующих предприятий сократилось на 300 тыс. или на 9,6%, до 2,82 млн.

Напомним, 2019 году на каждую открытую компанию пришлось 2,2 закрытых компании. Количество организаций в России сокращается с 2015 года.

Читайте также: В России увеличилось число сокращающих персонал компаний