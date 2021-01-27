Мурманск, , 12:52 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались пять ковид-пациентов. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 801. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

По данным штаба, на лечении с COVID-19 находятся 2788 человек, 198 из них пополнили список заболевших накануне, 26 января. Среди новых пациентов — 98 жителей областного центра, 30 жителей Кандалакшского района, 16 — Кольского. Новые случаи COVID-19 выявлены также в Мончегорске, Североморске и других муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 42 456 человек.