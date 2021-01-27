Москва, , 12:51 — REGNUM Жители Дальнего Востока заслужили дополнительную соцподдержку. Введение дальневосточного капитала и карты дальневосточника поможет населению региона жить лучше, уверен депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Читайте также: Законопроект о «дальневосточном капитале» и соцкарте внесен в Госдуму

«Все знают о материнском капитале. Появился ребенок — появляются деньги. Так правительство стимулирует рождаемость. Я предложил Госдуме сходную и не менее важную идею. Дальневосточный капитал. Что это такое? Родился на Дальнем Востоке — получи деньги. Живешь больше 5 лет — получи деньги. Размер капитала равен материнскому: он будет автоматически увеличиваться вместе с ним», — написал Тумусов на своей странице в Facebook.

Предполагается, что тратить деньги капитала население сможет на открытие собственного дела на Дальнем Востоке или на оплату жилья — от ремонта до аренды. А по всей России средства можно будет использовать на образование или лечение.

«Именно так государство и покажет, что 7 миллионов жителей Дальнего Востока на 40% территории России — это не «новая нефть», а люди. Люди, которые и есть Россия, потому что не будет на земле нас — не будет и страны. Если мы говорим о настоящей дальневосточной политике, то это не вахтовки, это не выкачка ресурсов. Это поддержка людей. Мы можем и должны жить хорошо. И дальневосточный капитал — путь к этому», — считает депутат Госдумы.

Также предлагается введение карты дальневосточника, которая будет помогать льготно поступать в вузы, получать товары по сниженным ценам.

«Москва с её 13 миллионами жителей давно сделала это. Неужели Дальний Восток, где живет в два раза меньше людей, не заслужил таких же мер поддержки? Я жду, что Дума примет мой законопроект», — написал Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о социальной поддержке жителей Дальнего Востока внесли в Госдуму депутаты во главе с Федотом Тумусовым. Для улучшения условий проживания, а также стимулирования региона предлагается установить так называемый дальневосточный капитал и ввести в обращение карту дальневосточника.