Ижевск, , 12:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 января первый компонент прививки от коронавируса получили 4495 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Из этого числа 772 жителя республики получили полный комплект вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе Удмуртия ожидает поступления 25,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. Планируется, что в феврале в республике будет проводиться до 2,5 тыс. вакцинаций в сутки.

Читайте также: Удмуртия планирует вакцинировать от коронавируса 2,5 тыс. человек в сутки

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 167 случаев заражения коронавирусом