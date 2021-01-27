Новосибирск, , 12:48 — REGNUM В Новосибирской области посетителям библиотек снова разрешили подходить к стеллажам с книгами и самостоятельно выбирать издания. Об этом сообщает правительство региона.

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"В приказ министерства культуры Новосибирской области внесено изменение, позволяющее посетителям библиотек доступ в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и иных санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством», — говорится в официальном сообщении.

Соотвествующий приказ подписал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

В минкультуры также напомнили об обязательном использовании маски при посещении библиотек и необходимости подходить к книгам в одноразовых перчатках.

Напомним, что ранее приём и выдача книг в новосибирских библиотеках происходили бесконтактным способом по предварительной записи на посещение.