Грозный, , 12:47 — REGNUM В Чечне 27 января почтили память жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В грозненском полку Росгвардии состоялась патриотическая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг».

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Военнослужащие отдали дань уважения мужеству и стойкости блокадников и их защитников в день 77-летия полного снятия блокады. В течение 872 дней город оставался осажденным фашистскими захватчиками, но не сдался.

Бойцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии отобразили в своих рисунках картины блокадных дней и сцены боев за город. Военнослужащие почтили минутой молчания память сотен тысяч жертв блокады.

«Сегодня важно передать следующим поколениям всю правду о мужестве и стойкости, о невероятных подвигах и преданности Отечеству, проявленных блокадниками. Уверен, что сегодня вечером все военнослужащие расскажут о подвиге советского народа своим детям. Каждый должен помнить уроки прошлого, чтобы они никогда не повторились», — приводит слова заместитель командира полка по работе с личным составом подполковника Алексея Тихонова ИА «Грозный-Информ».