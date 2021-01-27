Навлинский район, , 13:11 — REGNUM По подозрению в мошенничестве задержан заместитель главы администрации Навлинского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновник сфабриковал документы, по которым его знакомый оформил в собственность чужое жильё.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по трём статьям. Следствие считает, что не позднее февраля 2015 года подозреваемый, занимая тогда должность главы Бяковской сельской администрации, выдал своему знакомому поддельную выписку из похозяйственной книги сельского поселения. На основании этого документа приятель чиновника незаконно зарегистрировал право собственности на жилище, принадлежащее другим лицам.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, по решению суда он заключён под стражу. Следователи намерены арестовать имущество чиновника для обеспечения возмещения вреда потерпевшим.