Ярославль, , 12:44 — REGNUM В мэрии Ярославля ждут ответа из резервного фонда президента РФ по поводу выделения денежных средств на расселение аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на муниципалитет Ярославля.

Дом на Батова 5, корпус 2 City-yaroslavl.ru

Вопрос судьбы дома №5 корпус 2 по улице Батова, в котором 21 августа 2020 года случился взрыв газа, обсуждался на комиссии по социальной политике муниципалитета. Как рассказали представители мэрии Ярославля, пакет документов, необходимый для выделения денег, отправлен в Москву.

«Мэрия Ярославля вместе с правительством Ярославской области собрала полный пакет документов для того, чтобы обратиться за финансовой помощью в резервный фонд президента. К сожалению, у нас очень долго шел сбор этих документов, так как наши жители не хотели помогать, давать свои данные для сбора этой папки. Буквально в конце декабря мы дожали, со всеми отработали. Правительство Ярославской области проверило этот пакет документов. И только в конце декабря мы смогли отправить полный пакет документов, которые с нас требовались. Очень много вопросов поступает мне лично, моим коллегам от жителей, когда же придет ответ. Мы направили недавно, с болью вытягивали эту информацию, прошло мало времени для ответа. Область контролирует ход наших документов. Мы надеемся, что в феврале мы ответ получим», — пояснила заместитель мэра Ярославля Елена Новик.

В мэрии недовольны и теми жителями, которые не хотят покидать пункт временного проживания — гостиницу «Которосль» в Ярославле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гостинице сейчас живут 47 человек.

«У нас 12 семей продолжают проживать в гостинице. Это 47 человек, из них 14 детей. Остальные, 91 семья, у нас сейчас получают оплату фактических расходов за найм жилых помещений взамен утраченного. Проживание в гостинице у нас заканчивается 22 февраля, по нашему постановлению это последняя точка, когда можно проживать в гостинице. С данными семьями работают как сотрудники мэрии Ярославля, так и риелторы. К сожалению, подвижки небольшие. Предложено семьям очень много вариантов, но они до сих пор что-то находят, что им не нравится. К сожалению, другой возможности для проживания именно в гостинице нет, поэтому Владимиром Михайловичем (мэром Ярославля Волковым — ИА REGNUM) задача поставлена буквально ежедневно встречаться с жителями. У нас в гостинице встречи проходят 3 раза в неделю. Наши сотрудники работают точечно, приходят вместе с риелторами», — доложила депутатам муниципалитета заммэра Ярославля Елена Новик.

По последнему договору с гостиницей из бюджета на проживание жильцов потрачено 6,7 миллионов рублей. Это средства областного бюджета, выделенные городу, пояснила представить мэрии.

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