Пермь, , 12:44 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 290 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,8%, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее (на 26 января) зафиксировано 292 случая.

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Стоит отметить, что суточный показатель выздоровлений превысил показатель выявленных носителей коронавируса за сутки: 361 против 290. С конца марта в регионе зарегистрирован 38 651 случай заражения. Оправились от болезни 31 905 человек.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1513 пациентов, из которых 79 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного фонда от фактически развернутого составляет 47,2%.

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