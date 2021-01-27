Самара, , 12:46 — REGNUM Судебные приставы помогли более 600 детям-сиротам стать владельцами своего жилья в Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов региона.

Сообщается, что в прошлом году на исполнении у приставов находилось более 1,2 тысяч исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. В итоге было окончено исполнение 672 исполнительных производства.

Таким образом, больше 50% детей-сирот в Самарской области уже стали обладателями благоустроенных квартир.

Отмечается, что данная работа продолжается и в текущем году. Так, в 2021 году обеспечены жилыми помещениями четыре молодых человека из с. Богатого, г. Самары и с. Челно-Вершин.

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