Москва, , 12:51 — REGNUM Российский Минздрав получит около 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, текст которого опубликован 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.

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Средства пойдут на обеспечение лекарствами по меньшей мере 301 146 амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Это 2 699 999,8 тыс. рублей из резервного фонда правительства, их выделяют в 2021 году бюджетам российских регионов и города Байконур.

Минздраву отводится не более 30 рабочих дней на заключение соглашений о предоставлении этих средств бюджетам субъектов РФ и Байконура. Министерство также должно контролировать использование средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировано уже 3 774 672 случая заражения новым коронавирусом, при этом 3 202 483 человека выздоровели, а 71 076 скончались от болезни. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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