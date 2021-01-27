Омск, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 163 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 27 января в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 36 484 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 23 457 человек, в том числе 268 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Омской области выявили 158 носителей коронавируса, выздоровели 278 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Омской области от COVID-19 скончались ещё пять человек