Липецк, , 12:41 — REGNUM Полицейские Липецкой области подвели итоги работы за 2020 год. В расширенном заседании коллегии УМВД России по Липецкой области принял участие глава региона Игорь Артамонов, сообщает ИА REGNUM.

Артамонов отметил, что в 2020 году снизилось количество преступлений разной направленности, у жителей области заметно вырос уровень доверия полиции. При этом Игорь Артамонов подчеркнул, что есть актуальные проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

«Нас очень волнует рост преступлений в интернет-пространстве, прежде всего, это касается финансового мошенничества. Мы видим, что таких преступлений становится больше, и администрация готова к всестороннему сотрудничеству. Совместно нам необходимо активно работать, нужно информировать население об особенностях интернет-мошенничества и разъяснять, как действовать в подобных ситуациях», — сказал Игорь Артамонов.

Всего в 2020 году в Липецкой области выявлено 545 преступлений экономической направленности. Сумма возмещённого ущерба составила 219 млн рублей. Сотрудниками региональной полиции из незаконного оборота изъято свыше 54 килограммов наркотических средств, выявлено более 1,5 тысячи преступлений в этой сфере.

На 22,9% сократилось количество разбойных нападений, отмечается снижение на 21,1% количества угонов транспортных средств и на 24,2% квартирных краж. Отмечается снижение общего количества зарегистрированных ДТП, а также числа раненых и погибших в них детей. Меньше зарегистрировано автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей.