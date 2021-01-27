Ижевск, , 12:35 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 января выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 178 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 115 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 52 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 178 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 21 274 человека. 331 житель Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне скончались три человека от последствий заражения SARS-CoV-2.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3510 человек. Из их числа 2872 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 501 — в состоянии средней степени тяжести, 137 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике от COVID-19 скончались три человека. Умерли две женщины в возрасте 71 года и 93 лет, а также 66-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

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