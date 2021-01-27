Ашхабад, , 12:33 — REGNUM Министерство культуры Туркмении совместно с союзом промышленников и предпринимателей республики объявило конкурс на создание песни об Ашхабаде. Соответствующее объявление опубликовано 27 января в газете «Нейтральный Туркменистан».

Отмечается, что соответствующее поручение дал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поездки по Ашхабаду. Глава государства отметил, что в 2021 году 30-летие независимости республики совпадает со 140-летием создания столицы.

«Песни про Ашхабад должны стать воплощением стиха, музыки и исполнения, нести в себе высокий созидательный дух нашего народа», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правительства Туркмении по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова представила план мероприятий по празднованию 30-летия независимости республики.

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