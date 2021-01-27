Саратов, , 12:33 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 524 человека. За минувшие сутки скончались пять пациентов. Об этом 27 января сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Врачам не удалось спасти накануне троих мужчин и двух женщин в возрасте от 57 до 87 лет. Погибшие имели сопутствующие заболеваниями разной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 27 января у 42 206 человек, за сутки инфицированы еще 252 жителя. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 36 765 человек или 87,1%, за сутки — 298 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области за сутки почти 300 человек побороли коронавирус

Читайте также: В Саратовской области развернули 69 пунктов для вакцинации от ковида