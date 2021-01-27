Лима, , 12:32 — REGNUM Одна из участниц третьей фазы клинических испытаний в Перу вакцины от COVID-19, которую создала китайская компания Sinopharm, умерла от пневмонии, вызванной новым заболеванием. Об этом 27 января сообщает перуанский университет Каэтано Эредиа, который отвечает за данные исследования.

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«С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19. <…> Мы выражаем соболезнования ее семье», — говорится в сообщении университета.

При этом уточняется, что лечение участницы испытаний было начато сразу после выявления у нее COVID-19, ее госпитализировали, и она находилась под наблюдением врачей.

Также еще в одном сообщении университета отмечается, что скончавшаяся в ходе получила не препарат от COVID-19, а плацебо.

«Важно уточнить, что смерть участницы испытаний не имеет отношения к вакцине, она получила плацебо», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, какое у него самочувствие после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V».