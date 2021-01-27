Красноярск, , 12:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 28 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в краевом оперативном штабе.

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За весь период в Красноярском крае умерли 2244 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 26 человек.

По состоянию на 27 января в регионе выявлено 55 184 носителя коронавируса, выздоровели 50 792 человека.

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