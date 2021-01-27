Ставрополь, , 12:27 — REGNUM Власти Ставропольского края констатируют улучшение эпидситуации по коронавирусу. Снижается суточный прирост числа новых случаев заражения, среди пациентов все меньше людей с тяжелым поражением легких. Об этом заявил в ходе встречи с губернатором края Владимиром Владимировым министр здравоохранения субъекта Владимир Колесников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в четыре раза снизилось число заболевших с тяжёлыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии ещё рано», — цитирует Колесникова пресс-служба главы Ставрополья.

Большую роль в улучшении ситуации должна сыграть вакцинация, подчеркнул Владимиров. По его словам, прививку в крае сделали 10,6 тыс. человек. Люди активно записываются на вакцинацию. В скором времени на Ставрополье прибудет партия еще из 30 тыс. доз вакцины.

Напомним, как ранее сообщили в минздраве региона, на Ставрополье остаются свободными 26% коек в ковидных госпиталях. В настоящее время их пациентами остается 2241 человек.

Читайте также: В госпиталях Ставрополья лечится 2241 ковид-пациент