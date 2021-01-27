Калуга, 27 января 2021, 12:33 — REGNUM В Калужской области показатель раскрываемости убийств и изнасилований в 2020 году составил 100%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности подразделений и служб органов внутренних дел региона.

На заседании коллегии УМВД России по Калужской области.
На заседании коллегии УМВД России по Калужской области.
40.мвд.рф

По словам начальника УМВД России по Калужской области генерал-майора полиции Александра Дедова, в 2020 году снизилось на 8,6% число зарегистрированных преступлений против личности. Меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 17,6%, изнасилований — на 39,4%, квартирных краж — на 11,7%, краж транспортных средств — на 15,7%, в том числе автомобилей — на 11,1%, краж из автомобилей — на 40,2%.

Органами внутренних дел больше на 12,9% раскрыто особо тяжких и тяжких преступлений, на 36,8% — грабежей, на 61,1% — разбоев, в 2,5 раза — преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, на 16,9% — краж (всех видов), на 18,8% — угонов, на 6,3% — преступлений, экономической направленности, на 4% — связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 3,9% — совершенных на бытовой почве. Реализуемые мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности позволили снизить на 8,9% число преступлений, совершённых на улицах. В результате принятого комплекса мер снизилось на 13,1% количество зафиксированных дорожно-транспортных происшествий на дорогах области. Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 8,9%, пешеходов — на 20,1%, с нетрезвыми водителями — на 26,1%.

Полицейскими в 2020 году совместно с законодательной и исполнительной властью региона принято 37 нормативных правовых актов Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские полицейские увеличили раскрываемость преступлений