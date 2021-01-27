Красноярск, , 12:23 — REGNUM По состоянию на 27 января в Красноярском крае подтверждено 55 184 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлен 321 носитель SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,6%. В Красноярском крае после COVID-19 выздоровели 50 792 человека (+287 за сутки)

В регионе проведено 2 234 543 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Красноярском крае было выявлено 324 носителя коронавируса, выздоровели 294 человека.

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