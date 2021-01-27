Москва, , 12:34 — REGNUM Уровень удовлетворенности градостроительной политикой в Новой Москве составляет 17%, в то время как в остальной части города он составляет всего лишь 10%. Такие цифры 27 января генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Скорее удовлетворены градостроительной политикой в Новой Москве около 44% в «старой» — порядка 40. Неудовлетворенность располагается зеркально. В Новой Москве скорее не удовлетворены градостроительной политикой — 18%, полностью не удовлетворены — 14%. В старой Москве скорее не удовлетворены 27%, полностью не удовлетворены — 19%», — сказал Федоров.

Как показал опрос, жители Новой Москвы к плюсам градостроительной политики относят строительство новых стаций метро, строительство дорог и развязок, МЦК и МЦД, а также благоустройство улиц и дворов. Причинами же недовольства являются высота многоэтажной застройки, долгострои, некачественное строительство и точечная застройка.

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