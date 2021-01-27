Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтверждено четыре смерти носителей коронавируса, сообщает 27 января оперштаб по борьбе с COVID. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 457 человек.

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На сегодняшний день в больницах лечение от COVID-19 получают 1019 пациентов, из них 261 пациент находится в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 47 человек, получают кислородную поддержку 645 пациентов.

С конца марта в регионе выявлено 33 420 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 29 633 человека, в том числе 165 — за минувшие сутки.

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