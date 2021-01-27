Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 17 пациентов от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Цифры схожи с показателями за предыдущие дни. 26 января 2020 года в регионе регистрировали 18 летальных случаев COVID-19, 25 января — 16, 24 января — 15.

Всего в Свердловской области произошло уже 1973 смертей от новой коронавирусной инфекции. Всего по России скончались 71 076 человек, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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