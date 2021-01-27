Оренбург, , 12:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,51%, сообщает 27 января Управление Роспотребнадзора по региону.

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Добавим, днем ранее (на 26 января) было зафиксировано 175 носителей коронавируса.

С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 33 420 случаев заражения коронавирусом. На 100 тысяч населения приходится 1696,1 фактов COVID-19.

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