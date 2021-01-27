Казань, , 12:22 — REGNUM В Татарии, по информации на 27 января, носителями коронавируса числятся 15 707 человек, за сутки заболевание выявили у 84 жителей. Минувшим днем заразились 85 человек. Всего выздоровели 12 138 пациентов, за сутки — 98. С начала наблюдения зарегистрировано 264 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще четыре человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за минувший день госпитализировали 25 пациентов, 59 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 31 человек, от 60 до 70 лет — 17, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 44 инфицированных, двое — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM 27 января сообщало, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 594 человека. Это на 30 смертельных случаев больше, чем накануне, когда умерли 564 пациента. Всего в РФ с начала пандемии скончались от коронавирусной инфекции 71 076 человек. За сутки справились с болезнью 27 922 человека, за весь период — 3 202 483 человека.

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