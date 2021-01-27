Тюмень, , 12:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 152 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 января коронавирусом заразился 27 651 человек. Выздоровели 26 012 человек, скончался 241 пациент с COVID-19.