Белгород, , 12:29 — REGNUM Неизвестные взломали почтовый ящик Белгородской областной думы, заявила 27 января на своей странице в социальной сети первый заместитель председателя Белгородской областной думы Наталия Полуянова. От её лица злоумышленники подали в мэрию прошение о проведении митинга.

Наталия Полуянова выложила на своей странице фото «заявки». Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции партии в областной думе подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения — почтовый ящик взломали неизвестные лица.

«Сейчас мы разбираемся в ситуации и ищем виновных. Случай сам по себе вопиющий, который показывает, что нарушители готовы на всё, чтобы внести раздрай и нарушить общественную безопасность. Будьте бдительны и берегите себя, никаких массовых встреч, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период пандемии партия не проводит», — написала политик.

За распространение недостоверной информации грозит административная ответственность, напомнила первый зампредседателя регионального парламента.