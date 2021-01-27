Белгород, 27 января 2021, 12:29 — REGNUM Неизвестные взломали почтовый ящик Белгородской областной думы, заявила 27 января на своей странице в социальной сети первый заместитель председателя Белгородской областной думы Наталия Полуянова. От её лица злоумышленники подали в мэрию прошение о проведении митинга.
Наталия Полуянова выложила на своей странице фото «заявки». Секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции партии в областной думе подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения — почтовый ящик взломали неизвестные лица.
За распространение недостоверной информации грозит административная ответственность, напомнила первый зампредседателя регионального парламента.